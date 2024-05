Sporet ble skadet på strekningen mellom Vegårshei og Gjerstad da et godstog sporet av mandag som ble fulgt av enda en avsporing på samme strekning noen dager senere.

– Arbeidet etter avsporingen er mer omfattende enn først antatt og sporet mellom Vegårshei og Gjerstad vil være stengt den kommende uka. Foreløpig prognose for åpning av strekningen er søndag 2. juni, skriver togselskapet Go-Ahead.

Årsaken til avsporingen var brudd i én av akslingene på ett av godstogets lokomotiv. Dette førte til skader på sporet over en strekning på over 11,5 kilometer. Foreløpig er det avdekket at rundt 18.000 sviller er skadet og må byttes, ifølge togselskapet.

– Det er ikke gøy å sette seg på en buss, når du egentlig hadde planlagt en behagelig togtur. Men det er helt avgjørende at skadene blir utbedret før det er mulig å kjøre tog, og vi vet at Bane Nor gjør alt de kan for at sporet kan gjenåpnes så snart som mulig, sier driftsdirektør Erlend Nyheim.

Det er satt inn buss for tog mellom Kristiansand og Gjerstad inntil strekningen kan settes i drift igjen.