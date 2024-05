– Jeg er målløs over dette. Jeg er veldig lykkelig og stolt, sier kjøkkensjef Anika Madsen på scenen under tildelingen.

Restaurant Iris er lokalisert midt ute på Hardangerfjorden på verdens største flytende kunstinstallasjon Salmon Eye. den har vært åpen i bare ett år.

Iris omtaler seg selv som en ekspedisjonsrestaurant og sammen med Salmon Eye bygger de på en visjon om å informere og inspirere verden om å spise mer ansvarlig produsert mat.

– Dette betyr veldig mye for et lite team i Rosendal og er en stor anerkjennelse av verdiene og konseptet Iris og Salmon Eye står for, men det viktigste er selvsagt at teamet leverer unike matopplevelser, sier daglig leder Sebastian Torjusen for Salmon Eye og Iris.