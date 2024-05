LO stat kom fredag morgen til enighet med staten i statsoppgjøret og unngikk dermed storstreik for sine medlemmer.

LO-lederen har sagt at staten kom med et godt tilbud, som innfridde deres krav. Men NTL er altså uenige.

– Samtlige krav, utenom likelydende avtaler, har blitt avvist av staten. Den avtalen som nå er signert, er et stort skritt på veien mot mer lokale forhandlinger og dermed en fordeling uten streikerett. Den inneholder ikke gode nok sikringer av lønnsutvikling til alle, og resultatet blir da en avtale som legger opp til individualisering av lønnsforhandlingene, skriver NTL i en pressemelding.

Resultatet skal nå på uravstemning. For at medlemmene selv skal få bestemme om dette resultatet skal godkjennes eller om de skal ut i streik, må minst to tredeler avgi stemme.

Når uravstemningen starter, vil alle medlemmene få beskjed via SMS og mail. Fristen for å melde resultatet av uravstemningen til Riksmekleren er satt til 13. juni, opplyser NTL.