I likhet med da Baneheia-saken ble behandlet i rettssystemet for over 20 år siden, kommer Andersen igjen til å forklare at han ikke var alene da drapene ble begått 19. mai 2000.

Han kommer til å si at kameraten Viggo Kristiansen var med, og at han var med på ugjerningene, bekrefter forsvarerne hans overfor Aftenposten.

Den nye drapstiltalen mot Jan Helge Andersen legger til grunn at det var han og han alene som voldtok og drepte både Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Påtalemyndighetens oppfatning samsvarer med den Viggo Kristiansen har lagt for dagen siden han ble pågrepet og siktet i 2000: Han befant seg ikke i Baneheia da drapene ble begått og har ingenting med handlingene å gjøre.

– Kristiansen er en person som ikke har noen annen tilknytning til saken enn at en tidligere venn av ham er tiltalt for det andre av to drap som ble begått i Kristiansens nærområde, sier Brynjar Meling, Viggo Kristiansens bistandsadvokat, overfor NTB.

Andersen i vitneboksen

Saken mot Andersen kommer opp for Sør-Rogaland tingrett tirsdag og skal behandles over åtte rettsuker. Etter planen skal Andersen selv innta vitneboksen allerede åpningsdagen, etter at aktoratet og forsvarerne har holdt sine innledningsforedrag.

Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, har ikke ønsket å kommentere saken overfor NTB.

Aktoratet mener «samtlige bevismomenter» fullt ut er «forenlige med Kristiansens egen forklaring om at han selv skal ha vært hjemme da Baneheia-ugjerningene ble begått», ifølge begrunnelsen for ønsket om ny tiltale mot Andersen.

– Som også riksadvokaten tidligere har påpekt, er Andersens forklaring preget av uriktigheter og manglende troverdighet, skriver Oslo statsadvokatembeter i begrunnelsen.

Skyldte på kameraten

De to venninnene var på badetur i området 19. mai 2000 da de ble lokket med til et mer avsidesliggende og tilvokst område. Her ble de voldtatt, drept og skjult i terrenget. Først to dager senere – etter en leteaksjon med bred deltakelse fra lokalsamfunnet – ble levningene deres funnet ille tilredt.

Drapene og omstendighetene rystet hele Norge våren og sommeren 2000 og ble viet betydelig oppmerksomhet i årene som fulgte.

To år etter at drapene fant sted, ble kameratene Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen dømt for å ha voldtatt og drept jentene.

Jan Helge Andersen (43) står nå tiltalt i Sør-Rogaland tingrett for å ha voldtatt og drept også Lena Sløgedal Paulsen (10) – over 20 år etter at han ble frifunnet for dette forholdet i to rettsinstanser.

Han har hele veien hevdet – og blitt trodd på – at det var hans daværende kamerat, Viggo Kristiansen (44), som var anføreren bak handlingene og den skyldige for drapet på Paulsen.