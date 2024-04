Ny Baneheia-sak mot Andersen

Rettssaken mot Andersen skal gå for Sør-Rogaland tingrett i Sandnes. Det er satt av åtte uker til saken.

Andersen er tiltalt for drapet på Lena Sløgedal Paulsen i Baneheia i Kristiansand i mai 2000. Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen ble begge dømt for drapene på to jenter i Baneheia. Viggo Kristiansen ble i desember 2022 frikjent, han hadde da sonet nesten 21 år i fengsel. I januar i år ble det tatt ut ny tiltale mot Andersen.

Bunkersfest for retten igjen

Ankesaken etter bunkerfesten på St. Hanshaugen i august 2020 begynner i dag. I fjor ble to menn dømt til fengsel i halvannet år etter den ulovlige festen. De to anket dommen i sin helhet, mens påtalemyndigheten anket straffutmålingen.

26 mennesker havnet på sykehus etter at de pustet inn dieseleksos på en ulovlig ravefest i en avstengt bunker på St. Hanshaugen i Oslo. To av dem fikk hjerneskade.

Pressekonferanse om sikkerheten i Rødehavet

Representanter for marineoperasjonen EUNAVFOR ASPIDES møter pressen for å snakke om sikkerhetssituasjonen i Rødehavet etter en rekke angrep mot skipsfarten. Pressekonferansen holdes i Larissa i Hellas.

Houthi-opprørere fra Jemen har stått bak en lang rekke angrep mot skip i Rødehavet, ifølge dem selv i solidaritet med palestinerne på Gazastripen.

Dag to i «hysjpengesaken»

I dag er andre dag av den såkalte hysjpengesaken mot Donald Trump. Han er tiltalt for brudd på regnskapsloven i forbindelse med en utbetaling på 130.000 dollar fra Trumps daværende advokat Michael Cohen til pornoskuespilleren Stormy Daniels i 2016. Fortsatt foregår utvelgelsen av juryen – og så langt er over 50 forkastet.

Olympisk ild tennes

Den olympiske ild tennes for sommerlekene i Paris tennes. Som vanlig skal ilden flamme i Olympia i Hellas.

Sommer-OL skal arrangeres fra 26. juli til 11. august. Åpningsseremonien skal arrangeres i Jardins du Trocadéro og ved Seinen. Dette blir tredje gang Paris arrangerer OL. De to forrige gangen var i 1900 og i 1924.

KFUM møter Strømsgodset

I eliteserien for menn, tredje runde, møter KFUM Oslo Strømsgodset klokka 19. Kampen blir KFUMs siste hjemmekamp på Intility Arena før de flytter inn på KFUM Arena på Ekeberg.