Oslo tingrett frifant tidligere denne måneden samtlige av de tiltalte etter Fosen-demonstrasjonene i Oslo sentrum.

Denne dommen er nå delvis anket av påtalemyndigheten, og gjelder de 13 som demonstrerte hos Olje- og energidepartementet, opplyser advokatfirmaet Elden i en pressemelding.

Frifinnelsen av de fem tiltalte som aksjonerte utenfor Finansdepartementet er endelig. Påtalemyndigheten har samtidig innstilt på å oppheve forelegget for sju aksjonistene som også deltok på aksjonen utenfor Finansdepartementet.

– Tingrettens dom er prinsipiell, riktig og god

Advokatene Olaf Halvorsen Rønning og Anne-Marie Gulichsen, som forsvarte aksjonistene i tingretten, mener påtalemyndigheten ved å anke dommen lagt for lite vekt på at saken skiller seg fra andre typer saker som gjelder sivil ulydighet.

– Ytrings- og forsamlingsfriheten er særlig viktig for å holde regjeringen ansvarlig for menneskerettighetsbrudd som begås mot urfolk. Vi mener tingrettens dom er prinsipiell, riktig og god når den kom til at det norske demokratiet må ha rom for demonstrasjoner som dette, sier Rønning.

Han mener det ikke er noe som tilsier at påtalemyndighetens anke slipper igjennom til lagmannsretten.

I strid med menneskerettighetene

Demonstrasjonene i Oslo rettet seg mot regjeringens manglende oppfølgning av Fosen-saken etter Høyesterett sin dom i saken. Høyesterett fastslo at etableringen av vindkraftanlegg på Fosen var i strid med menneskerettighetene fordi de krenket samenes rett til å utøve sin kultur.

Det blir nå opp til ankeutvalget i Borgarting lagmannsrett å avgjøre om påtalemyndighetens anke skal behandles eller om tingrettens dom blir stående.