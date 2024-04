– Brannvesenet og vi er i Sannergata 2 etter at et bygningsstillas har delvis falt sammen og står i fare for å rase ut i Sannergata. Derfor er Sannergata stengt for trafikk, skrev opplyste operasjonsleder Eirik Sannes i Oslo politidistrikt klokken 15.23 søndag.

Brannvesenet meldte på X/Twitter at de er på stedet med to biler.

Sannergata, som har mye trafikk, ble i en periode stengt i begge retninger.

Klokken 16.20 opplyser politiet at gata er åpnet igjen.

– Bymiljøetaten er på stedet. Entreprenør er også på stedet og vil sikre stillas på en ordentlig måte. Trafikken går nå som normalt, opplyser operasjonsleder Sannes.