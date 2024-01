Bergens Tidende skriver at USA har gjort slike fremstøt overfor flere land. USAs sikkerhetsminister Alejandro Mayorkas ønsker å få på plass avtalene før 2026.

USA krever å få full tilgang til norske politidatabaser for å kunne sjekke ut folk som reiser visumfritt og fyller ut et ESTA-skjema.

Til gjengjeld skal Norge få søke i USAs sikkerhetsdepartements databaser. Justisdepartementet opplyser til BT at de ønsker et samarbeid med USA for å hindre at kriminelle eller folk som er en sikkerhetsrisiko drar mellom landene.

Politidirektoratet skriver derimot i et notat at de nye kravene fra USA betyr mer automatiserte søk. Det kan være utfordrende med tanke på dagens regelverk, skriver de.