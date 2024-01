– Rundt to tredeler av dødsfallene her i landet har bakgrunn i ikke-smittsomme sykdommer som kreft, diabetes type 2, hjerte- og karsykdom, demens og psykiske lidelser. Et godt kosthold er en av faktorene som forebygger dette, påpeker departementet i en pressemelding om overrekkelsen.

Ekspertgruppa ble nedsatt av regjeringen sist sommer og ledes av Geir Sverre Braut. Mandatet var å finne kostnadseffektive tiltak som bidrar til bedre kosthold. Målet er også å jevne ut sosiale forskjeller. Billig mat er som kjent ikke alltid sunnest.

Utredningen tok utgangspunkt i Helsedirektoratets kostholdsråd og utfordringene i det norske kostholdet.

– Dersom det finnes vitenskapelig evidens for det, skal også aspekter rundt matglede og matgledes effekt på helsen omtales, heter det i mandatet.

Gruppa har også sett på om matomgivelser og tilgang til sunn mat har betydning. De har også vurdert økonomiske virkemidler, men en vurdering av momssystemet var ikke en del av oppgaven.