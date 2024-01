Det var 2. desember 2021 at det brøt ut en kraftig brann i boreslam, olje og kjemikalier på anlegget. Bygget ble totalskadd, men ingen personer kom til skade.

Nå mener politiet at Franzefoss har brutt forurensningsloven på to punkter, samt arbeidsmiljøloven og brann- og eksplosjonsvernloven. Det kommer fram i et ferskt forelegg på 700.000 kroner, skriver Bergens Tidende.

Brannen startet fordi det ble brukt vinkelsliper til vedlikeholds­arbeid ved et stort mottaksbasseng for farlig avfall. Brannen startet da gnister kom i kontakt med innholdet i mottaksbassenget.

Franzefoss har godtatt boten.