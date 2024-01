Den tiltalte mannen nekter straffskyld og har sagt at han handlet i selvforsvar.

I sin prosedyre fredag sa Nessimo at det ikke finnes bevis for at tiltalte drepte i selvforsvar, skriver Adresseavisen.

Leif-Arne Nicolaisen fra Tverlandet i Nordland ble funnet død i Stjørdal 22. mai. Etterforskningen viste at han ble drept kvelden før.