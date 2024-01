Riksadvokaten beordret fredag tiltale mot Jan Helge Andersen for drapet på Lena Sløgedal Paulsen 19. mai 2000 i Baneheia i Kristiansand.

Andersen var også anmeldt for uriktig anklage mot Viggo Kristiansen, men anklagene Andersen fremmet under den opprinnelige etterforskningen og rettssakene mellom 2000 og 2002, anses som strafferettslig foreldet, ifølge Riksadvokaten.

Straffesaken starter i Sør-Rogaland tingrett 15. april. Det er satt av åtte uker til behandlingen av saken.

Jan Helge Andersen ble frifunnet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen i 2001, men etter at Viggo Kristiansen ble frifunnet for drapet på jenta i desember 2022, begjærte påtalemyndigheten gjenopptakelse av saken.

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. De ble funnet to dager senere.