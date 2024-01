Det er politiet som sender ut Nødvarsel på mobilen, og samtidig tester Sivilforsvaret tyfonene med signalet «Viktig melding – søk informasjon».

Tilbakemeldinger på testen gis til nodvarsel.no.

Nødvarsel på mobil testes til hele befolkningen, både for å gjøre folk kjent med hvordan det oppleves å få et slikt varsel, og for å sikre at systemet fungerer som det skal. I en reell situasjon inneholder et nødvarsel informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

Testen ble gjennomført mellom 11.55 og 12.10, og det var en høy sirenelyd som spilte av i cirka ti sekunder.

Da testen ble gjennomført i juli, var det ikke alle som fikk varselet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ba i forkant om at folk måtte oppdatere telefonene sine slik at de kunne motta varselet.