– Skal du være ute de neste dagene, må du kle deg godt, sier sjefforsker Hilde Kristin Teien ved Forsvarets forskningsinstitutt i en pressemelding fra Nito.

Hun har forsket på menneskelig yteevne under ekstreme forhold i over 20 år og deler sine beste råd for å unngå frost- og kaldværsskader i sprengkulden.

De vanligste symptomene

– Når gradestokken skal krype ned mot minus 20 til minus 30 grader, er det frostskader og hypotermi man er mest utsatt for, sier hun.

Ved frostskader dannes det iskrystaller i huden. Disse sprenger celler og blodårer, og de kan forårsake celledød. Skader på hender og føtter utgjør 90 prosent av alle frostskader, deretter følger ører, nese og kinn, ifølge NHI.

– Vær oppmerksom dersom hender og føtter føles numne eller smertefulle, eller du får hvite spotter eller flekker i ansiktet. Ikke ignorer dette, sier Teien.

Hypotermi oppstår når kjernetemperaturen i kroppen faller til 35 grader og lavere. Symptomene utvikler seg langsomt, og den nedkjølte personen vil gradvis miste evnen til å tenke klart og til å bevege seg, ifølge forskningsinstituttet.

– Skjelving er tegn på en respons som kroppen setter i gang når den begynner å bli kald. Da er det på tide å få opp aktiviteten eller trekke inn i varmen, påpeker Teien.

Sjefforskerens beste råd for å unngå frost- og kaldværsskader

* Sjekk været før du skal gå ut, for eksempel på yr.no. Faremomentene er fuktighet, vind og temperatur på under null grader.

* Kle deg etter vær og aktivitet. Her er det lurt å bruke flere lag, slik at du kan kle av og på deg etter behov.

* Bruk godt isolerte vintersko med tykk såle. Dersom du skal kjøpe nye vintersko, kan du gjerne kjøpe en til to størrelser større enn det du bruker til vanlig, slik at det blir plass til ullsåle og ullsokker.

* Unngå å håndtere metall med bare hender i kalde omgivelser. Bruk for eksempel tynne vanter, og dekk til bar hud ved vind og lave temperaturer.

* Vær klar over at selv om du er varm i kroppen, kan du likevel pådra deg kaldværsskader i ansikt, fingre og tær.

– Er man bevisst på disse rådene når man ferdes ute på vinteren, blir sjansen for å pådra seg en lokale kulde- og frostskade mindre, sier Teien.