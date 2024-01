Nesten 220.000 nordmenn mangler fastlege – og nå legger ukrainske flyktninger ekstra press på helsetjenesten, ifølge en ny rapport fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi), skriver Vårt Land.

I mellomstore kommuner (rundt 5.000 innbyggere) til store bykommuner (opptil 30.000) er situasjonen kritisk. Det kommer flere eldre og alvorlig syke som trenger ekstra medisinsk hjelp.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) erkjenner problemene. I et brev til Stortinget skriver hun at evaluering viser at kommuner melder om at kapasitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er en årsak til utfordringer med bosetting.

– Det er særlig fastlege og tilbud innen psykisk helse som trekkes fram, skriver hun.

Kjerkol ser at helse- og omsorgstjenestene er presset i mange kommuner, men mener at dette ikke primært er knyttet til tilbudet til flyktninger – og at det er det den generelle kapasiteten som avgjør.

Tilstrømmingen av ukrainere er den største flyktningutfordringen Norge har håndtert i moderne tid. I 2022 og 2023 kom det nesten 72.400 krigsflyktninger til landet.