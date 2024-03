Over 60 drept i Moskva-angrepet

Antallet drepte i angrepet mot et konsertlokale i Moskva i går kveld har steget til over 60, opplyste russiske myndigheter i natt. I tillegg er 145 mennesker såret. Det ventes at antallet drepte kan komme til å fortsette å stige.

IS har påtatt seg ansvaret for angrepet. I natt var ennå ingen pågrepet. Angrepet har blitt fordømt av en rekke land, samt EU og FN.

Budsjettavstemning i USA

Senatets flertallsleder, demokraten Chuck Schumer, kunngjorde et kvarters tid før fristen gikk ut klokken 5 i natt norsk tid at Republikanerne og Demokratene er blitt enige om å stemme over budsjettet som ble godkjent i Representantenes hus fredag kveld. Avstemningen var ventet å skje i løpet av de kommende timene.

Teknisk sett vil da en delvis nedstenging av statsapparatet ha trådt i kraft, men ettersom det dreier seg om et så kort tidsrom, vil det ikke få konsekvenser, og president Joe Biden kan sette sin signatur på budsjettet lørdag, står det i en uttalelse fra budsjettkontoret i Det hvite hus.

Biden ber for prinsesse Kate

USAs president Joe Biden og førstedame Jill Biden sier de ber for britenes prinsesse Kate etter at hun kunngjorde kreftsykdommen i går.

– Jill og jeg slutter oss til millioner av mennesker verden rundt som ber deg, prinsesse Kate, om at du blir frisk, uttalte Biden i natt til lørdag norsk tid.

Byrådslederen i Oslo åpner for hanukka-belysning

Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) i Oslo vil gjerne se på hvordan en jødisk høytid kan markeres i hovedstaden. I år blir den muslimske høytiden ramadan markert med lysende halvmåner utenfor Oslo rådhus. Vårt Land har spurt byrådslederen om det er aktuelt å arrangere en lignende markering for en jødisk høytid. Det er han åpen for:

– Hvis det kommer en henvendelse om dette, for eksempel fra Det mosaiske trossamfunn, diskuterer vi gjerne hvordan vi kan få det til, skriver Solberg i en epost til Vårt Land.

Formel 2: Hauger på tredjeplass i Melbourne-sprinten

Dennis Hauger (21) ble nummer 3 i lørdagens sprintløp i Formel 2 i Melbourne. Franskmannen Isack Hadjar vant og tsjekkeren Roman Staněk tok andreplassen. Resultatet kom dagen etter at Aurskog-gutten vant kvalifiseringen på den australske banen. Hauger kjørte sprinten fra en 10.-plass i startfeltet. Det gjorde han fordi rekkefølgen på de ti beste fra kvaliken snus på hodet i Formel 2-sprintene.

Formel 3: Stenshorne vant sprintløpet i Melbourne

Formel 3-fører Martinius Stenshorne (18) kjørte inn til seier i sprintløpet i australske Melbourne i natt. Stenshorne hadde 3. beste startspor i løpet etter å ha blitt nummer ti i kvalifiseringen. Han slo sin britiske rival Arvid Lindblad med 1,6 sekunder etter 20 runder på Albert Park Circuit i Melbourne.

I sesongåpningen i Bahrain kom Hokksund-føreren på 22.-plass i kvalifiseringen. Han fulgte opp med 11.-plass og 14.-plass i sprintløpet og hovedløpet.