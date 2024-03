Det skriver LO-leder Peggy Hessen Fløysvik i et høringssvar til Helsedepartementet, som er gjengitt i Vårt Land.

Fristen for å fremme synet sitt om ny abortlov går ut fredag. Flertallet i abortutvalget til Støre-regjeringen ønsker å heve abortgrensen fra uke 12 til uke 18.

I sitt høringssvar skriver Hessen Fløysvik at LO mener prinsipielt at kvinnen skal ha rett til å bestemme over eget liv og reproduksjon.

LO-lederen sitter i Arbeiderpartiets landsstyre sammen med helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). Partiets politikk er at de ønsker å endre grensen til uke 18, mens LO nå råder dem til å utvide den til uke 22.