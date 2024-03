Bompengene for elbilistene kan øke, og det kan bli høyere bompenger på tilfartsveiene til de store byene med regjeringens forslag til Nasjonal transportplan (NTP). I tillegg vil regjeringen fjerne dagens tilskuddsordning der storbyene kan bruke midler på å redusere bompengetakster når byvekstavtalene skal reforhandles, skriver Naf i en kommentar til NTP-forslaget.

– Det kan bli bompengesjokk for mange som har behov for bil i dag. Vi er oppgitt over at løsningen på byenes trafikkproblemer er stadig økte bompenger, sier pressesjef Ingunn Handagard i Naf.

Regjeringen vil ta inn 100 milliarder kroner i bompenger i tolvårsperioden NTP gjelder for.

– Selv om totale bompenger ikke er ventet å øke, er vi bekymret for utviklingen i byene og på de enkelte korridorene. Vi imøteser et samlet bompengeregnskap som gir bedre oversikt over hvor bompengene kreves inn, hvilke prosjekter de går til, og hvor høy belastningen er på den enkelte transportkorridor. Et slikt regnskap vil gi bedre oversikt for å avvikle bompengesystemet på sikt, sier Handagard.