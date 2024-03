Til sammen blir det 1,7 milliarder kroner mer til å redusere punktutslipp, skriver Enova i en pressemelding.

– For 2024 økte regjeringen bevilgningen til Enova med 1,5 milliarder kroner til å redusere punktutslipp. Nå styrker derfor Enova satsingen rettet mot punktutslipp kraftig. Den maksimale støtten et prosjekt kan få blir doblet, og aktører som skal utrede prosjekter som skal kutte store mengder CO2, kan nå få inntil 50 millioner kroner i støtte, skriver de.

På en samling av industriaktører i Oslo skal Enova offentliggjøre ni tildelinger til forprosjekter innen karbonfangst, verdt til sammen 198,4 millioner kroner. Potensialet til disse prosjektene er å redusere CO2-utslipp på til sammen 1,7 millioner tonn per år, nær det dobbelte av alle Oslos årlige utslipp.

Miljøstiftelsen Zero er glade for den nye avtalen.

– Det er bra at det endelig kommer på plass politikk for å kutte utslipp i industrien. Der har det lenge skjedd altfor lite. Regjeringen er nå tydelig på at kvotemarkedet er viktig, men ikke nok, for å kutte utslipp så raskt som vi nå er nødt til, sier Zero-leder Sigrun Gjerløw Aasland.

Stiftelsen mener samtidig at regjeringen må fortsette satsingen i programmet for punktutslipp i neste års statsbudsjett, samt at industrien må modne og løfte fram prosjekter.

– Norge risikerer å bli hengende etter og tape konkurransekraft om vi ikke omstiller industrien raskere, sier Zero-lederen.