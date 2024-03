Nesten 900 møtte opp ved lokalene på Grønland i Oslo onsdag morgen, men bare 200 fikk mat, ifølge NRK.

Styreleder Arya Kalhor i Fattighuset sier det har vært vanskelig å få inn nok mat de siste seks ukene. Han ønsker å holde åpent, men sier det ikke er noe mat på lager eller i fryseren, og svært lite kjølevarer.

– Datovarer blir kjøpt opp av folk som trenger mat til familiene sine, og da får både vi og Matsentralen mindre, sier Kalhor.

Også Frelsesarmeen får mindre overskuddsmat landet over, men sender ingen tomhendt hjem. De bruker av egne innsamlede midler for å kjøpe mat.

Koordinator for Frelsesarmeens sosiale arbeid, Irene Mathisen, mener det ligger en verdighet i å kjøpe maten sin selv.

– Så vi vil klappe for gode løsninger som Too Good To Go, men vi vil at de store produsentene skal være med på å gi til matsentralene, sier hun.

Matsentralene rundt om i landet sørger for at bransjen enkelt kan gi fra seg overskuddsmat og omfordeler maten til hjelpeorganisasjonene.

Men løsningen er ikke bare mer gratis mat, men å finne ut av hvorfor folk står i matkø, understreker Mathisen.

– Politikerne må se på stønader og redusere momsen der de kan, sier hun til NRK.