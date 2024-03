Politiet fikk melding om en hardt skadd mann klokken 23.30 torsdag kveld. Mannen ble erklært død da nødetatene kom fram, opplyser Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

De pårørende er varslet.

– Vi har startet drapsetterforskning og er i gang med kriminaltekniske undersøkelser og innhenting av avhør. Mannen som er funnet død, vil bli obdusert, og vi kan per nå ikke si noe om dødsårsak. Politiet har gjort flere beslag, sier politiadvokat Christine Lundstein.

Krimteknikere på stedet

Politiet vil ikke kommentere hva slags relasjon det er mellom de to mennene.

Mannens forsvarer, advokat Petter Bonde, opplyser til NTB at han ikke har noen kommentar på nåværende tidspunkt.

Det er derfor ennå ikke kjent hvordan den mannen stiller seg til siktelsen.

Fredag formiddag var krimteknikere ved boligen for å gjøre undersøkelser av åstedet. Politiet har også sperret av et området rundt boligen, samt hengt opp en presenning for å hindre innsyn i boligen, som har store vinduer.

Massivt politioppbud

Det var like før klokken 3 natt til fredag at politiet opplyste om en alvorlig voldshendelse.

Lokalavisen Glåmdalen beskrev et massivt politioppbud på stedet, med tungt bevæpnede politifolk og hundesøk i området. En luftambulanse og et politihelikopter skal også ha vært på stedet.

Ifølge Glåmdalen ble en person i hvit kjeledress ført inn i en politibil og kjørt vekk natt til fredag.