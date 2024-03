Forslaget ble torsdag nedstemt i Senatet, overhuset i den franske nasjonalforsamlingen.

Handelsavtalen har vært delvis gyldig siden 2017, men alle EU-land må ratifisere avtalen for at den skal tre i kraft for fullt. Emmanuel Macron og hans meningsfeller fikk den godkjent i underhuset i 2019 med knapp margin, men forsøket i overhuset falt til jorden.

Representanter på både høyre- og venstresiden markerte tydelig motstand til avtalen da 211 stemte mot og kun 44 for.

17 av EU-landene har ratifisert avtalen, og i ti land pågår prosessen fortsatt. Frankrike er det andre landet som avviser avtalen etter Kypros.