Det er Yr som formidler gladmeldingen via meldingstjenesten X – samtidig som et hvitt teppe hadde lagt seg over Østlandet tirsdag morgen:

– Det ser ut til å bli rundt 10 grader mange steder i Sør-Norge, iallfall i de store byene og langs kysten. Kanskje kommer våren for fullt?

I Nord-Norge lar nok våren vente på seg️. Der blir det alt fra noen pluss langs kysten til noen minusgrader lenger inn i landet, varsler Yr.