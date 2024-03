Etonitazen er et kunstig opioid som er 100 ganger mer potent enn morfin. Ved inntak er det stor fare for livstruende forgiftning, respirasjonsstans og død, skriver Troms politidistrikt i en pressemelding.

Tilfellet som nå er oppdaget i Tromsø, gjaldt et barn under 15 år. Vedkommende fikk behandling på sykehuset og overlevde.

– Vi er bekymret for at barn og unge kommer i kontakt med stoffet, og ber foreldre og andre være spesielt oppmerksomme, sier seksjonsleder Lars Lindén ved Troms politidistrikt.

Stoffet finnes i ulike former, som pulver, tabletter og nesespray.

– Vi vet per nå ikke hvilken form dette stoffet er inntatt i. Samtidig ønsker vi å be de som allerede er rusbrukere om å være spesielt forsiktige. Stoffet kan være blandet opp i andre rusmidler som for eksempel heroin, sier overlege Lena Aronsen ved UNN.

Politiet og UNN oppfordrer de som har opplysninger om dette stoffet om å tipse politiet på 02800. Om man mistenker at noen har inntatt stoffet bør man ringe 113.