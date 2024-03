Utleie av hytta er skattepliktig, og stadig flere betaler riktig skatt av disse inntektene, opplyser Skatteetaten.

I årets skattemeldinger har utleiefirmaer rapportert inn i overkant av 11 milliarder kroner i utleieinntekter. Det er mer enn en dobling siden 2020, som var første gang de rapporterte inn tall til Skatteetaten.

Tidobling av korttidsleie

Samtidig har antallet som oppgir å ha leid ut bolig, garasje og eiendeler i skattemeldingen, økt kraftig. Siden 2019 viser tallene at korttidsutleie har tidoblet seg, mens langtidsutleie også har økt kraftig. Mens det for inntektsåret 2019 var snaut 4000 som meldte inn korttidsutleie, var tallet for 2022 27.000.

– Den store økningen skyldes både at vi får inn flere opplysninger som vi bruker i skattemeldingen og vårt arbeid med ny skattemelding, der vi gir tilpasset veiledning til hver enkelt, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.

Stadig flere utleiefirmaer sørger for at utleieinntektene kommer på skattemeldingen. Du må likevel sjekke selv at det har kommet med, råder Skatteetaten. Hvis inntektene ikke er oppgitt, må du fylle dem inn selv.

Vinterhytter

Etatens tall for 2023 viser at det er populært å bruke utleiefirmaer for å leie ut i typiske vinterhyttekommuner. Dette er noen av kommunene:

* Trysil: 1 467 utleieobjekter og cirka 202 millioner i utleieinntekter.

* Hemsedal: 648 utleieobjekter og cirka 106 millioner i utleieinntekter.

* Ringsaker: 616 utleieobjekter og cirka 48 millioner i utleieinntekter.

* Hol: 574 utleieobjekter og cirka 42 millioner i utleieinntekter.

* Vinje: 287 utleieobjekter og cirka 17 millioner i utleieinntekter.

* Sigdal: 107 utleieobjekter og cirka 6 millioner i utleieinntekter.

Slik er reglene

– Vi får mange henvendelser fra folk som lurer på hvordan de skal forholde seg dersom de leier ut for eksempel hytte eller bolig, sier divisjonsdirektør Gjengedal

En egen veileder på nett skal hjelpe folk til å holde orden på det skattemessige.

Hvis du leier ut en hytte som du også bruker selv, kan du ha årlige leieinntekter på inntil 10.000 kroner skattefritt. For utleieinntekter over 10.000 kroner skal 85 prosent av inntektene regnes som skattepliktig inntekt. Inntekten skattlegges normalt som kapitalinntekt med 22 prosent.

Eier du flere fritidseiendommer, som du også bruker selv til ferie- og fritidsformål, er det inntil 10.000 kroner i utleieinntekter for hver eiendom som er skattefritt.

Du har ikke krav på fradrag for kostnader knyttet til utleien.