Den mistenkte personen skal fengsles fram til 22. mai, opplyser domstolen på Telegram, ifølge nyhetsbyrået.

Fra før er sju personer varetektsfengslet i forbindelse med angrepet, mens totalt 20 personer er pågrepet.

Ni av disse ble pågrepet tidligere fredag av tadsjikiske myndigheter. Minst fire av de 20 pågrepne er fra det lille landet i Sentral-Asia som grenser mot Russland.

IS har tatt på seg ansvaret for angrepet, men Russland hevder å ha beviser som peker i retning av at gjerningspersonene hadde bånd til ukrainske nasjonalister. Både Ukraina og USA avviser dette.