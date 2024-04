Det var onsdag at politiet i Nordland fikk melding fra en skole i Vesterålen om at en mindreårig elev skal ha vist fram et våpen til medelever i skoletiden.

Oppvekstsjefen i kommunen det gjelder, bekrefter saken overfor Bladet Vesterålen.

– Det var en elev som hadde med seg en lekepistol. Det var en hendelse der det ble uttrykt noen handlinger i forhold til pistolen, og dette skapte frykt hos medelevene. forteller oppvekstsjefen.

Både kommuneledelsen og politiet har fulgt opp saken, ifølge oppvekstsjefen.

– Vi har hatt kontakt med involverte som har opplevd det som en farlig situasjon, og med eleven som har gjort det. Vi følger opp partene så godt vi kan, i tillegg til foreldre og politiet.

Politiet har vært i kontakt med de involverte elevene og lett etter det angivelige våpenet uten å ha funnet noe våpen, skriver politiet i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Den aktuelle eleven har fortalt til politiet at var et lekevåpen, men politiet sier de likevel tar situasjonen på alvor.

– Det at det tas med noe som ser ut som et våpen til skolen, og at elever opplever at de blir utsatt for trusler, er alvorlig, sier politiadvokat Trond Lakselvhaug. Han legger til at politiet vil fortsette undersøkelsene, selv om de ikke har gjort funn som tilsier at det skal dreie seg om et reelt våpen.

Av hensyn til bekymringen som politiet mener hendelsen har skapt i lokalsamfunnet, har de besluttet å være til stede på skolen fredag – som et trygghetsskapende tiltak.