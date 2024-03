– Hele ideen om at Norge blir nedbygd bit for bit, er en veldig skjev fortelling, sier Vedum til VG.

Han understreker samtidig at det finnes dårlig hytteutbygging og feil type prosjekter, men har tillit til at lokalpolitikere fatter kloke beslutninger. Vedum er lei av kritikken mot hytteutbygging i Norge og viser til at nær 1,8 prosent av Norge er brukt til bebyggelse, hvorav 8 prosent av dette er fritidsboliger.

– Nesten ingenting av norsk natur er berørt av hyttefelt. Det er ingen grunn til å skamme seg over å dra på hytta, sier Vedum.

Regjeringen foreslo nylig innstramminger i hytteutbyggingen hvor kommunene må ta mer hensyn til klima og energi.

SV ønsker på sin side å innføre et nasjonalt forbud mot utbygging av nye hyttefelt. Lars Haltbrekken, som sitter i energi- og miljøkomiteen for SV på Stortinget, sa til NRK i forrige måned at det er på tide å si stopp for nye felt.

– Vi har sett en vanvittig nedbygging av norsk natur de siste åra, og utbygging av nye hytter er noe av det som truer mest, sa Haltbrekken.