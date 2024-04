– Vi følger konstant situasjonen i Midtøsten og er i nær kontakt med myndighetene. Sikkerheten til våre gjester og mannskapsmedlemmer er Lufthansas fremste prioritet, sier en talsperson for flyselskapet til Reuters.

Irans øverste leder Ali Khamenei sa onsdag at Israel «må og vil bli straffet» for angrepet på det iranske konsulatet i Syria tidligere i april. USA har tidligere advart om at et iransk svar på konsulatangrepet kan komme allerede denne uka.

Bloomberg skriver onsdag at USA og deres allierte venter et større rakett- og droneangrep mot Israel fra Iran eller Iran-støttede grupper som Hizbollah eller houthiene i løpet av de kommende dagene. De henviser til kilder som kjenner etterretningsopplysningene.

Angrepet beskrives som et som vil utgjøre «en markant utvidelse av den seks måneder lange konflikten».