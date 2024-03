– Vi befinner oss ikke langt unna den siste kjente posisjonen til helikopteret. Er det slik at vi finner det i kveld vil vi starte planlegging og heving av vraket allerede i kveld og i natt, sier direktør William J. Bertheussen i Havarikommisjonen til NTB.

Han forteller videre at det er en stor operasjon, og at de er avhengige av at både teknikken og været spiller på lag med dem.

– Akkurat nå ser forholdene veldig fine ut. Vi er godt forberedt og har gjennomført lignende operasjoner tidligere, sier han.

Vraket vil bli fraktet til Haakonsvern marinebase og deretter til Havarikommisjonens hangar på Lillestrøm.