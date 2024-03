– Jeg er veldig glad for at både Frp, Venstre og KrF så tydelig slår fast at de ønsker å bytte ut Støre-regjeringen, og at de alle gjerne vil samarbeide med Høyre. Jeg tror aldri hele borgerlig side har vært så samlet, så lenge før et stortingsvalg, som nå. Det lover veldig godt, sier Solberg i en kommentar til NTB.

Solberg mener at landet trenger en regjering som kan skape trygghet og forutsigbarhet for folk her hjemme. Det mener hun kan skje ved å prioritere de viktigste sakene først.

– Jeg tror mange velgere ser at verdier må skapes før de kan deles dersom vi skal klare å ta vare på velferden vår. Jeg tror mange ser og bekymrer seg over nedbyggingen i helsetjenesten, og over at politiet svekkes i møte med tøffere kriminalitet. Alt dette har vi de beste forutsetningene for å finne gode svar på, på borgerlig side. Det er mye mer som forener oss enn som splitter oss, sier Høyre-lederen.

– Det er veldig lenge igjen til valget, og hvis dagens regjering får støtte fra Rødt, SV og MDG er det jevnt på målingene mellom den siden og oss på borgerlig side. Så alle vi som vil ha et skifte i Norge, må bare stå på, understreker hun.

Regjeringsstrategi var tema på Frp-landsstyrets møte på Gardermoen denne helgen. Tidligere i uka stemte partiet for sterk kritikk av nettopp Høyre-lederen i Stortinget på grunn av habilitetsbrudd.

– Jeg mener at vårt alternativ bør være en Frp/Høyre-regjering, der det er valgresultatet og betydelige politiske gjennomslag på våre kjernesaker som vil være avgjørende for Fremskrittspartiets eventuelle deltakelse i en regjering etter valget, sa Listhaug i sin tale til landsstyret.

Samtidig hadde Listhaug lite til overs for KrF og Venstre:

– Erfaringen vår med å styre med Venstre og KrF er ikke god. Det ble for lite gjennomslag og en politikk som ikke endret Norge nok i vår retning.