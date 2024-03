En av bilene sto i brann etter kollisjonen.

– Det er en alvorlig ulykke. Nødetatene jobber med førstehjelp. Veien vil forbli stengt en stund fremover, skrev Øst politidistrikt på X, tidligere Twitter, i 15-tiden.

– En av bilene brenner. Brannvesenet har iverksatt slukking, skrev politiet.

De to bilene kom fra hver sin retning da de frontkolliderte, opplyser operasjonsleder Joakim Ormaasen i Øst politidistrikt til Smaalenenes Avis.

– Vi fikk melding klokken 14.47 via 110-sentralen om en alvorlig ulykke med to biler involvert. Den ene bilen tok fyr. Foreløpig er det for tidlig å si noe om hendelsesforløpet, men vi har patruljer på stedet som jobber med å ta avhør av vitner, sier Ormaasen.

Ulykken skjedde i Tveterveien. Fylkesvei 115 i Skiptvet ble stengt i begge retninger ved ulykkesstedet.