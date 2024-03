– For vår del tar vi gjennomgang av alle våre investeringer i Israel for en vurdering av om noen av disse bør ekskluderes. Det er et arbeid som vi begynte på høsten og denne oppfordringen gir oss enda et argument for å ta en ekstra vurdering, opplyser leder for ansvarlige investeringer Kiran Aziz i KLP til NTB.

Torsdag morgen gikk regjeringen ut og advarte norske bedrifter mot «handel og næringsvirksomhet» som bidrar til å opprettholde ulovlige israelske bosetninger.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) understreker at dette også gjelder investeringer.

– Det er veldig fint at regjeringen kommer med en sånn oppfordring som gir en klar retning for norske virksomheter knyttet til israelske bosetninger. Det kan kanskje være med å gi en ekstra dytt til selskapene som har sittet litt på gjerdet, selv om det er nok av rammer på plass hvis man faktisk har ønsket å gjøre noe, sier Aziz.

– Noe av det viktigste budskapet er å være bevisst på all risikoen som er knyttet til dette området. Det vil komme mange flere bosetninger slik at risikoen vil bare øke i tiden som kommer, sier han.