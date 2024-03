I januar lå den på 3,1 prosent, og analytikere hadde ventet at februar-tallet ville ligge på samme nivå, ifølge Bloomberg.

– Dette er en påminnelse om at det tar tid å komme ned på inflasjonsmålet. Inflasjonen har ligget i overkant av 3 prosent siden sommeren i fjor. Fremover er vi avhengige av at inflasjonen kommer ned for å få rentekutt, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank.

– Markedet venter uendrede renter i mars og mai, mens det i juni fortsatt er priset inn at den amerikanske sentralbanken kutter i renten. Samtidig gjør tall som dette at det er noe mer usikkert om det faktisk blir rentekutt før sommeren.