Aksjonsgruppa satte 14. februar opp telt foran Stortinget og startet en fasteaksjon. Tirsdag klokken 10 utvides aksjonen.

– Vi har tidligere stengt hovedinngangen og Akersgata-inngangen. Nå trapper vi opp og stenger to innganger til, skriver gruppa i en pressemelding.

Aksjonsgruppa skriver at de har flere krav, blant annet at Norge slutter å støtte Israel militært gjennom støtte til bosettingsøkonomien og til Israels våpenhandel. De skriver videre at deres hovedmål er å stanse det de mener er Norges deltakelse i brudd på folkeretten.

Da aksjonen startet i februar, ble det opplyst at aktivistene ville faste og overnatte utenfor Stortinget så lenge flertallet på Stortinget ikke tar initiativ til beslutninger som legger reelt press på Israel.