– Vi er med mange patruljer ved Arkaden shoppingsenter i Karl Johans gate etter at det er avfyrt flere skudd mot en person på åpen gate. Vi har kontroll på fornærmede som undersøkes for skader nå. En eller flere mistenkte har løpt fra stedet, skriver operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt på X litt før klokka 21.30 søndag kveld.

Tre timer tidligere ble flere skudd avfyrt ved Sinsen kulturhus lenger nord i byen. Det ble avfyrt flere skudd fra et skytevåpen i forbindelse med en konfrontasjon mellom to personer, opplyste Stokkli da.

Ifølge politiets vurderinger skal det ikke være fare for allmennheten i forbindelse med denne hendelsen. Politiets innsatsleder Anders Rønning opplyste at én person skal ha forsvunnet fra stedet i bil, mens den andre forsvant til fots. Politiet har ikke meldt at de har funnet noen av de to involverte i hendelsen på Sinsen.