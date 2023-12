– Følg med på værvarslene der du skal kjøre og sjekk trafikkmeldingene så du er forberedt, sier beredskapsrådgiver Tommy Steinnes i Statens vegvesen.

Romjulen har vært preget av flere ulykker flere steder i landet på grunn av blant annet dårlig sikt og førerforhold. Statens vegvesen ber derfor folk vurdere om kjøreturen kan utsettes til forholdene blir bedre.

– Men må du ut og kjøre, så beregn ekstra tid, bruk riktige dekk og kjør etter forholdene, skriver de.

Fare for snøfokk

De neste dagene er det meldt snøvær i nesten hele landet. I tillegg blir det en del vind, som kan føre til snøfokk på fjellovergangene. Kombinasjonen vind og snø kan blant annet føre til snøskredfare, spesielt i Nordland og på Vestlandet.

Skal du over en fjellovergang, er det viktig at du sørger for å ha fulladet batteri eller nok drivstoff på tanken.

Spesielt fjelloverganger som E6 Saltfjellet og fylkesvei 813 Beiarfjellet er utsatt. Her kan det bli kolonnekjøring eller stengt på kort varsel. Prognosene tilsier imidlertid at været skal bli bedre torsdag og inn mot nyttårshelgen.

Oransje farevarsel for vind

Regn og sludd i ytre strøk av Agder og Rogaland kan gi fare for glatte veier som følge av at regnet fryser på bakken. Det er også ventet perioder med snø, med mulighet for mye snø lokalt.

I deler av Rogaland og Vestland er det utstedt oransje farevarsel for svært kraftige vindkast onsdag. Som følge av dette kan ferjer bli innstilt og bruer stengt. Vinden gir også økt snøskredfare, noe som kan føre til at veier må stenges.

– Statens vegvesens entreprenører forbereder seg på været som kommer og vil være ute med sine mannskaper, men mye nedbør og snøfokk gjøre at det kan være vanskelig å holde standarden, sier Steinnes.

Statens vegvesen tipser om at det kan være lurt å ha med seg varme klær og vintersko, og at det kan være lurt å ha med seg mat og varm drikke. Lykt, sleptau og snøspade kan være kjekt å ha i bilen.