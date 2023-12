– Vi fikk en melding klokken 13.58 om at et fly som skulle gå til Rørvik, hadde blitt truffet av et lynnedslag, sier pressevakt i Widerøe Catharina Solli til Trønder-Avisa.

Hun forklarer at lynnedslag som regel er uproblematisk, men at teknikere likevel må se på flyet. Teknikerne er lettere tilgjengelig på flyplassen utenfor Trondheim enn i Rørvik.

– Passasjerene om bord i flyet har vi booket om til neste avgang til Rørvik. Det er også sendt en forespørsel om bakketransport, men det er litt uklart ennå siden dette akkurat har skjedd, sier Solli, som også bekrefter at returavgangen fra Rørvik er blitt kansellert.