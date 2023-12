Saken skal behandles i lagmannsretten fra 27. februar – og det er satt av seks dager til saken, skriver Drammens Tidende.

Andersen døde etter å ha blitt knivstukket en rekke ganger. I retten erkjente mannen å ha knivstukket kvinnen to-tre ganger, men nektet for drap. I dommen blir det konkludert med at Andersen ble knivstukket 22 ganger.

Han hevder at det ikke var meningen å drepe, bare å komme seg ut av situasjonen, og at han i stedet skulle dømmes for kroppsskade med døden til følge.

I juni ble han dømt til 15 års fengsel for drap.