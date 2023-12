Den landsrepresentative undersøkelsen er utført av Opplysningskontoret for Meieriprodukter, som jobber for å øke forbruket av melk og meieriprodukter. Spesielt mange kvinner i alderen 18–45 år svarer at de får dårlig samvittighet for å spise usunn mat i julen. I denne gruppen er andelen som svarer ja, 64 prosent totalt.

– Mange av oss opplever å stå i en spagat hele desember mellom hyggelige sammenkomster med mye god mat og drikke på den ene siden, og et uromoment av angst og frustrasjon rundt matgildet på den andre siden, sier ernæringsrådgiver Terese Glemminge Arnesen i Melk.no, som drives av opplysningskontoret.

Hun råder folk til å tenke på at det ikke er mellom jul og nyttår som er avgjørende, men heller maten man spiser mellom nyttår og jul som virkelig teller.

– For å ha et sunt kosthold generelt, kommer du langt med helt vanlig mat kombinert med sunne måltidsvaner og fysisk aktivitet, sier hun.

Deltakerne i undersøkelsen fikk følgende spørsmål: «Desember er en måned med adventstid, julebord, juleselskaper, nyttårsfeiring og andre festligheter. Har det, i forbindelse med disse festlighetene, hendt at du har fått dårlig samvittighet for at du har spist for mye usunn mat?»

* 16 prosent svarte «Ja, ofte»

* 35 prosent svarte «Ja, noen ganger»

* 47 prosent svarte «Nei»

* 2 prosent svarte «Vet ikke».