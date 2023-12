Tidligere har flere uføre måttet betale tilbake trygd etter at de har kommet ut i jobb. Nå skal reglene endres for at dette ikke skjer.

– Jeg vil at så mange som mulig jobber, og at det skal lønne seg å være i arbeid. Derfor gjør vi unntaket med arbeidsforsøk mer fleksibelt, sier arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Endringen gjelder uføre som er i et såkalt arbeidsforsøk og tjener så mye at de står i fare for å måtte betale tilbake hele uføretrygden. I dag åpner reglene for ett arbeidsforsøk.

Et arbeidsforsøk er når en ufør har økt inntekten sin over 80 prosent grensen, som et ledd i å vende tilbake til arbeidslivet.

Muligheten utvides slik at uføre kan prøve seg i arbeid flere ganger uten å måtte betale tilbake trygd.