Det sa Putin på et møte med forsvarstopper tirsdag. Forsvarsminister Sergej Sjojgu sier at Russland har økt produksjonen av stridsvogner med 5,6 ganger, og at det er lagt ut et minefelt som strekker seg over 7000 kvadratkilometer.

Helt siden Ukraina sto imot den første bølgen av angrep da Russland startet fullskala-invasjonen, er det blitt sagt at det er en utmattelseskrig, og at vinneren er den som klarer å forsyne styrkene med våpen og ammunisjon best.

Flere vestlige analytikere har sagt at Russland kommer til å gå tom, men likevel fortsetter angrepene. Heller ikke raketter ser det ut til at Russland går tom for. I Vesten spør flere seg om den vestlige våpenindustrien er blitt tatt i bruk i stor nok grad.

Samtidig er det uro knyttet til i hvor stor grad USA opprettholder støtten. Amerikanske våpen er helt avgjørende og det er usikkert hvor mye Europa kan erstatte.