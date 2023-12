De som sitter igjen med mesteparten av boliglånet og har barn og ungdom i huset, har en stor andel blant seg som opplever en negativ utvikling, skriver Dagsavisen.

Undersøkelsen, som er utført av Norstat for Dagsavisen denne måneden, viser også at enslige uten barn har trangere økonomi enn par.

Totalt svarer 39 prosent av deltakerne i undersøkelsen at de har dårligere råd til julefeiringen i år enn for ett år siden, mens 48 prosent svarer at situasjonen er uendret.

Delt opp i aldersgrupper svarer flest i 30- og 40-årene at de har dårligere råd til jul. Rundt halvparten i de to aldersgruppene svarer dette. De som er i 60-årene og eldre, har soleklart færrest, 25 prosent, med dårligere råd i år enn i fjor.

– Hovedbildet her er i tråd med det vi allerede vet: At dyrtid og økt kostnadsnivå treffer hardest for de med minst å gå på, som har små marginer mellom inntekter og utgifter, sier velferdsforsker Inger Lise Skog Hansen i forskningsstiftelsen Fafo.