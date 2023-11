– I en verden med mange konflikter mener presidentskapet det vil være ryddig å forholde seg strengt til det eksisterende flaggreglementet. Uavhengig av flagging kommer Stortingets solidaritet med det palestinske folk tydelig fram blant annet gjennom Stortingets debatt nylig, sier stortingspresident Masud Gharahkhani til NRK.

Tidligere denne uken kom Rødt-leder Marie Sneve Martinussen med anmodningen om å heise det palestinske flagget på Stortinget etter at bystyrene i Oslo og Trondheim vedtok flagging på sine rådhus.

Stortingspresidenten påpeker overfor NRK at det har blitt gjort unntak fra flaggreglementet tidligere – både under Pride i 2022 og for ettårsmarkeringen av krigen i Ukraina – men at disse unntakene ikke skal skape presedens.