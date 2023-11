Skadeomfanget er begrenset og i hovedsak lokalisert i hver ende av bruspennene. Det er mulig å gjenbruke elementene, melder Bane Nor tirsdag.

Det betyr at sånn som det ser ut nå, kan man frakte personer og gods med tog gjennom Gudbrandsdalen igjen i løpet av våren.

– Dette er svært gode nyheter for passasjerene, vareeierne som frakter gods og oss. At vi kan gjenbruke elementene vil bidra til at vi raskere kan åpne Dovrebanen for gjennomgående trafikk enn om vi hadde måttet bygge en helt ny bru, sier konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i Bane Nor.

Det var mandag 14. august at Randklev bru over Lågen ved Ringebu kollapset. Brua fikk store skader i flommen som følge av ekstremværet Hans. Dovrebanen går over jernbanebrua, og togtrafikken har vært stengt på grunn av dette siden.