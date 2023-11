Totalt er det fortsatt mindre is i Arktis som helhet enn det som er normalt. Men akkurat i Framstredet er det nå mye is.

– Situasjonen vi observerer i Framstredet er uvanlig, og må overvåkes nøye, sier William Copeland, forsker fra istjenesten ved Meteorologisk institutt.

Det var mer is enn vanlig i Framstredet fra mars til juni. Så stabiliserte det seg litt, men i september og oktober økte det markant igjen.

– Økningen i sjøisen skyldes i all hovedsak at været over Grønland har vært stabilt og kaldt med jevn nordlig vind over Framstredet. Dette har gitt gunstige forhold for dannelsen av ny is. I tillegg har sjøis nord for Canada blitt brutt opp og fraktet inn der etter en sommer med langvarig høye temperaturer, godt over gjennomsnittet, sier Copeland.

Han påpeker at variasjoner fra år til år er vanlig, men at det de ser nå er uvanlig.

– Det skal bare en uke med østlige vinder til for å ta oss tilbake til normal eller under normal sjøisutbredelse, sier isforskeren.