Personen satt fastklemt etter ulykken, men ble frigjort og fraktet med helikopter til Kalnes sykehus, opplyser operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til Halden Arbeiderblad.

En personbil og en lastebil kolliderte front mot front i 16.30-tiden på Svinesundveien ved Sorgenfri, skriver politiet på X/Twitter.

To andre biler var også involvert i ulykken etter at de kjørte inn i hverandre da de bråbremset på ulykkesstedet. To av dem som satt i disse bilene, ble kjørt til legevakt for en sjekk.