– Jeg er åpen for å gjeninnføre kravet til staten, sa arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) etter at hun gjentatte ganger hadde blitt utfordret av Høyre i Stortingets spørretime onsdag.

Under Erna Solbergs regjering ble det innført krav om at 5 prosent av nyansettelser i statlige etater skulle være folk som har vansker med å komme seg inn på arbeidsmarkedet – for eksempel fordi de har funksjonsnedsettelser eller fordi de har vært ledige lenge.

Dette kravet er nå borte.

Hvorfor? spurte Høyres Henrik Asheim i spørretimen.

– Statlige etater og departementer ikke bare bør innkalle folk med hull i CV-en, men de skal gjøre det, sa Asheim. Dette er et viktig tiltak for å holde interessen oppe for å få flere i jobb.

Han mener kravet i seg selv bidrar til å holde oppmerksomheten oppe rundt ansettelser av folk med hull i CV-en.

– Den oppmerksomheten er på HR-avdelinger overalt: «Har vi nå innkalt noen av menneskene som sliter med å komme i jobb»? påpekte han.

Brenna viste til at det er viktig å se et bredt utvalg av virkemidler og nevnte tiltak som ungdomsgaranti, fullføringsreform i videregående opplæring og opptrappingsplan for psykisk helse. Neste vår vil hun legge fram en stortingsmelding om arbeidsmarkedet.

Men Asheim kontret med at Brenna ramset opp ulike tiltak uten å forholde seg til spørsmålet. Etter å ha spurt for fjerde gang hvorfor kravet er fjernet, spurte han om Brenna kunne åpne for å gjeninnføre det. Det bekreftet hun.

– Vi skal jo ansette andre steder enn i staten, derfor er jeg opptatt av å bredde ut, sa hun.

Hun viste til at det finnes mange veier til målet, og at det er viktig å utforske mange av dem.

– Jeg tenker morgen, middag og kveld på hvordan vi kan få flere mennesker i arbeid, sa hun.