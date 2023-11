– Det er et ekstremt grovt og altomfattende regime vi har fått beskrevet her, sa aktor Ellen Cathrine Greve, ifølge NRK.

I tillegg ber Greve om tolv års fengsel for en nabo og ti års fengsel for storebroren i familien, skriver Bergensavisen.

– Dette er utvilsomt en av de groveste overgrepssakene fra dette distriktet, sa aktoren, ifølge Bergens Tidende.

Alle de tiltalte nekter straffskyld.

Etterforskningen av foreldrene til to av barna, og nabomannen som er far til det tredje barnet, ble opprettet høsten 2020. Da hadde barnevernet og politiet mottatt flere varsler fra flere personer i en kommune på Vestlandet. Sommeren 2021 ble foreldrene pågrepet.

Storebroren ble siktet og varetektsfengslet i saken i februar, men ble senere løslatt. I juni tok statsadvokaten ut tiltale mot storebroren for grove overgrep mot småsøsknene sine fra de var helt ned i småbarnsalderen.

Aktoren skildret et hierarki i familien. Hun påpekte at barna har forklart at det var blitt brukt trusler, og at de måtte innordne seg og være lydige, samt at det i tillegg til overgrepene ble utført vold i hjemmet.