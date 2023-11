Politiadvokat Ole Kristian Holtsmark i Oslo politidistrikt opplyser at det er snakk om en mann i tenårene, og han er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk. Han forteller at politiet ser svært alvorlig på saken.

– Det er flere grunner til at vi ser så alvorlig på det, men først og fremst at det her er et forsøk på drap med motorvogn, sier Holtsmark.

Fra før er en 18 år gammel mann pågrepet i saken, siktet for drapsforsøk. Han ble tirsdag fremstilt for varetektsfengsling. Den andre siktede har ennå ikke blitt fremstilt for varetektsfengsling.

Politiadvokaten forteller at tilstanden til den fornærmede i saken fortsatt er alvorlig. Han er ikke i stand til å bli avhørt.